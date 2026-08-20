Depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka n’a plus remporté de titre ni même atteint un dernier carré dans un tournoi.

La Biélorusse a subi une nouvelle décep­tion avec une défaite contre la jeune tchèque Sara Bejlek (35e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati : 7–6(7), 6–4.

Dans des propos relayés par le média russe Championnat, l’an­cienne numéro 1 mondiale Dinara Safina a tenté d’ex­pli­quer la mauvaise passe que traverse Sabalenka.

« C’est très étrange. Je peux juste dire une chose : j’ai l’impression qu’Aryna manque tout simple­ment de moti­va­tion et qu’elle souffre d’une sorte de fatigue mentale. Mais encore une fois, je peux me tromper. Vu de l’extérieur, elle donne l’impression non pas d’être complè­te­ment vidée, mais on peut le dire comme ça… »

A noter que si Elena Rybakina, opposée à Iga Swiatek en quarts de finale, atteint la finale du tournoi de Cincinnati, elle s’emparera de la place de numéro 1 mondiale au détri­ment d’Aryna Sabalenka.