Depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka n’a plus remporté de titre ni même atteint un dernier carré dans un tournoi.
La Biélorusse a subi une nouvelle déception avec une défaite contre la jeune tchèque Sara Bejlek (35e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati : 7–6(7), 6–4.
Dans des propos relayés par le média russe Championnat, l’ancienne numéro 1 mondiale Dinara Safina a tenté d’expliquer la mauvaise passe que traverse Sabalenka.
« C’est très étrange. Je peux juste dire une chose : j’ai l’impression qu’Aryna manque tout simplement de motivation et qu’elle souffre d’une sorte de fatigue mentale. Mais encore une fois, je peux me tromper. Vu de l’extérieur, elle donne l’impression non pas d’être complètement vidée, mais on peut le dire comme ça… »
A noter que si Elena Rybakina, opposée à Iga Swiatek en quarts de finale, atteint la finale du tournoi de Cincinnati, elle s’emparera de la place de numéro 1 mondiale au détriment d’Aryna Sabalenka.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 16:21