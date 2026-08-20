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Une ex‐numéro 1 mondiale sur Sabalenka, qui peut perdre son trône : « Je peux me tromper mais j’ai l’im­pres­sion qu’elle souffre d’une fatigue mentale »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami), Aryna Sabalenka n’a plus remporté de titre ni même atteint un dernier carré dans un tournoi. 

La Biélorusse a subi une nouvelle décep­tion avec une défaite contre la jeune tchèque Sara Bejlek (35e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati : 7–6(7), 6–4.

Dans des propos relayés par le média russe Championnat, l’an­cienne numéro 1 mondiale Dinara Safina a tenté d’ex­pli­quer la mauvaise passe que traverse Sabalenka. 

« C’est très étrange. Je peux juste dire une chose : j’ai l’impression qu’Aryna manque tout simple­ment de moti­va­tion et qu’elle souffre d’une sorte de fatigue mentale. Mais encore une fois, je peux me tromper. Vu de l’extérieur, elle donne l’impression non pas d’être complè­te­ment vidée, mais on peut le dire comme ça… »

A noter que si Elena Rybakina, opposée à Iga Swiatek en quarts de finale, atteint la finale du tournoi de Cincinnati, elle s’emparera de la place de numéro 1 mondiale au détri­ment d’Aryna Sabalenka. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 16:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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