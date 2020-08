La surprise de la nuit du tournoi WTA de Cincinnati, c’est bel et bien l’élimination de Serena Williams. L’Américaine s’est inclinée 5-7, 7-6, 6-1 face à la Grecque Maria Sakkari.

Après deux premiers sets très serrés, l’ancienne numéro 1 mondial s’est effondrée dans le dernier. Des larmes ont même coulé sur le visage de Serena à 5-0 pour Maria Sakkari dans la dernière manche.

Après le match, Serena Williams s’en voulait énormément. « Je me suis littéralement mis dans cette situation. Tu sais, c’est comme sortir avec un gars que tu sais craint. C’est littéralement ce que je continue de faire ici. C’est comme si je devais me débarrasser de ce gars. Ça n’a aucun sens. C’est frustrant. J’aurais littéralement dû gagner ce match. Il n’y avait aucune excuse. C’était difficile, mais j’ai eu tellement d’occasions de gagner, et je dois trouver celle-là, comme comment recommencer à gagner ces matches. Il n’y a vraiment aucune excuse, pour être honnête », a-t-elle regretté.