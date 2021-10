Opposée à Emma Raducanu ce jeudi en huitièmes de finale du tournoi roumain de Cluj, Ana Bogdan, 106e mondiale, s’est logi­que­ment inclinée en deux manches (3–6, 4–6). Avant la rencontre, la joueuse locale a tenu à rendre un hommage appuyé à la Britannique de 18 ans, lauréate de l’US Open en sortant des quali­fi­ca­tions pour sa première participation.

« Ce qu’elle a fait est une source d’ins­pi­ra­tion. Je me suis dit que tout est possible, tout est réali­sable si vous travaillez dur et si vous y croyez, si vous êtes positif, vous pouvez le faire. Il est très impor­tant d’avoir la bonne atti­tude, c’est ce que j’ai admiré quand je l’ai regardée : la concen­tra­tion, ses coups et la façon dont elle se compor­tait. Pour moi, elle a été une source d’ins­pi­ra­tion, et je pense que c’est aussi le cas pour de nombreuses filles. C’est une grande athlète et une grande cham­pionne. Je pense qu’elle a gagné grâce à son atti­tude, la façon dont elle s’est comportée pendant tout le tournoi. Ce sourire et cette inno­cence sur son visage. Je pense que c’était la clé. Elle a toujours gardé une atti­tude posi­tive, quel que soit le score, elle était là, mais de manière posi­tive. Cela l’a beau­coup aidée. »