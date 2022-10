Absente pendant près d’un an et demi entre 2021 et 2022 en raison d’une bles­sure à l’épaule ayant néces­sité une opéra­tion, Eugenie Bouchard a fait son retour à la compé­ti­tion en août dernier. S’il lui faudra du temps pour retrouver son meilleur niveau, qui l’a notam­ment emmené en finale de Wimbledon en 2014, la Canadienne a quand même gagné 5 matchs sur 10 ces deux derniers mois.

Dans une inter­view accordée à Ubitennis, Bouchard a raconté cette longue période loin du circuit.

« Je suis une personne très compé­ti­tive et perdre cette adré­na­line était étrange. La vie tran­quille était étrange parce que je suis habitué aux hauts et aux bas de la pratique de ce sport fou. Commenter sur Tennis Channel et Sportsnet au Canada m’a donné cette adré­na­line, qui remplace celle que je ressens lors des matchs. Cela m’a donné une struc­ture et des objec­tifs à atteindre, en plus de ma réédu­ca­tion. J’avais besoin de garder mon cerveau occupé », a confié la 506e joueuse actuelle, inscrite sur le tournoi de Cluj‐Napoca en Roumanie la semaine prochaine.