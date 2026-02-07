La huitième fois était peut‐être la bonne.
Quelques jours après avoir viré son huitième entraîneur (Francisco Roig, ex‐coach de Rafael Nadal) depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, la joueuse britannique s’est qualifiée ce vendredi pour la deuxième finale de sa carrière, sur le WTA 250 de Cluj, après une victoire étriquée face à l’Ukrainienne, Oliynykova : 7–5, 3–6, 6–3, après 2h50 de jeu.
C’est tout simplement sa première finale depuis celle remportée face à Leylah Fernandez sur le Grand Chelem new‐yorkais ce fameux soir du 12 septembre 2021 qui a changé sa carrière et vie à tout jamais.
Et forcément, lors de son passage en conférence de presse d’après match, l’actuelle 30e mondiale a fait part de sa grande satisfaction.
« Atteindre la finale d’un tournoi est quelque chose de très important pour moi, ce n’est pas quelque chose qui m’arrive très souvent, donc je ne peux qu’être très heureuse d’en être arrivée là. Peu importe que vous jouiez un grand tournoi ou un tournoi de cette catégorie, au final, toutes les adversaires sont difficiles, elles vous donneront toutes du fil à retordre si vous voulez arriver à ce stade. Je suis contente de la façon dont j’ai abordé chaque match du tournoi, je suis motivée pour recommencer demain, mais avant cela, j’ai besoin de récupérer. Je sais parfaitement ce que je dois faire quand je vais entrer sur le court, c’est le plus important. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 15:27