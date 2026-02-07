La huitième fois était peut‐être la bonne.

Quelques jours après avoir viré son huitième entraî­neur (Francisco Roig, ex‐coach de Rafael Nadal) depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, la joueuse britan­nique s’est quali­fiée ce vendredi pour la deuxième finale de sa carrière, sur le WTA 250 de Cluj, après une victoire étri­quée face à l’Ukrainienne, Oliynykova : 7–5, 3–6, 6–3, après 2h50 de jeu.

C’est tout simple­ment sa première finale depuis celle remportée face à Leylah Fernandez sur le Grand Chelem new‐yorkais ce fameux soir du 12 septembre 2021 qui a changé sa carrière et vie à tout jamais.

Et forcé­ment, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuelle 30e mondiale a fait part de sa grande satisfaction.

« Atteindre la finale d’un tournoi est quelque chose de très impor­tant pour moi, ce n’est pas quelque chose qui m’ar­rive très souvent, donc je ne peux qu’être très heureuse d’en être arrivée là. Peu importe que vous jouiez un grand tournoi ou un tournoi de cette caté­gorie, au final, toutes les adver­saires sont diffi­ciles, elles vous donne­ront toutes du fil à retordre si vous voulez arriver à ce stade. Je suis contente de la façon dont j’ai abordé chaque match du tournoi, je suis motivée pour recom­mencer demain, mais avant cela, j’ai besoin de récu­pérer. Je sais parfai­te­ment ce que je dois faire quand je vais entrer sur le court, c’est le plus important. »