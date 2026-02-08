Qualifiée pour sa première finale sur le circuit principal depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, Emma Raducanu a pris une sacrée fessée en finale du WTA 250 de Cluj, en Roumanie.
Opposée à la locale et retraitée en fin de saison, Sorana Cirstea, la Britannique n’a jamais existé : 6–0, 6–2, en seulement 1h de jeu.
Interrogée par nos confrères de Sky Sports après la rencontre, la 30e joueuse mondiale a reconnu qu’elle était encore marquée physiquement par son duel âpre en demi‐finales.
« Je suis vraiment heureuse d’avoir progressé cette semaine et d’avoir atteint la finale. Cela signifie beaucoup pour moi. C’est triste que cela ne se soit pas mieux passé aujourd’hui (samedi), mais je pense que Sorana a joué de manière incroyable du début à la fin, et j’étais à court d’énergie après mon combat d’hier. Je suis vraiment contente des progrès que j’ai faits cette semaine, et je pense que je vais dans la bonne direction. Je n’avais pas beaucoup d’énergie et ça a été très difficile. Sorana a très bien joué. Je n’avais aucune chance si je n’étais pas à 100 % de mes capacités, et même si j’avais été à 100 %, elle aurait quand même joué un tennis incroyable. Je lui tire donc mon chapeau, elle mérite vraiment cette victoire. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 16:46