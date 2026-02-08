AccueilWTAWTA - ClujEmma Raducanu, sèchement battue en finale par une future retraitée : "Je...
Qualifiée pour sa première finale sur le circuit prin­cipal depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, Emma Raducanu a pris une sacrée fessée en finale du WTA 250 de Cluj, en Roumanie.

Opposée à la locale et retraitée en fin de saison, Sorana Cirstea, la Britannique n’a jamais existé : 6–0, 6–2, en seule­ment 1h de jeu.

Interrogée par nos confrères de Sky Sports après la rencontre, la 30e joueuse mondiale a reconnu qu’elle était encore marquée physi­que­ment par son duel âpre en demi‐finales. 

« Je suis vrai­ment heureuse d’avoir progressé cette semaine et d’avoir atteint la finale. Cela signifie beau­coup pour moi. C’est triste que cela ne se soit pas mieux passé aujourd’hui (samedi), mais je pense que Sorana a joué de manière incroyable du début à la fin, et j’étais à court d’énergie après mon combat d’hier. Je suis vrai­ment contente des progrès que j’ai faits cette semaine, et je pense que je vais dans la bonne direc­tion. Je n’avais pas beau­coup d’énergie et ça a été très diffi­cile. Sorana a très bien joué. Je n’avais aucune chance si je n’étais pas à 100 % de mes capa­cités, et même si j’avais été à 100 %, elle aurait quand même joué un tennis incroyable. Je lui tire donc mon chapeau, elle mérite vrai­ment cette victoire. »

Publié le dimanche 8 février 2026 à 16:46

