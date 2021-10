Blessée au mollet pendant une bonne partie de la saison, Simona Halep aime­rait bien terminé l’année en beauté, notam­ment sur le tournoi de Cluj, chez elle, en Roumanie. Qualifiée pour les quarts de finale après une victoire plutôt tran­quille sur Gracheva (6–4, 6–2), l’ac­tuelle 18e joueuse mondial a reconnue en confé­rence de presse d’après match qu’elle avait ressenti une douleur en bas du dos assez handi­ca­pante même si elle a quand même pu terminer la rencontre.

« Je pense que j’ai joué un bon tennis dans le premier set jusqu’à ce que mon dos se raidisse après un mouve­ment maladroit. Après cela, je voulais juste finir les points rapi­de­ment. Elle m’a un peu aidé, en faisant quelques erreurs et les choses se sont passées ainsi. Si la douleur avait été plus grave, j’au­rais arrêté. J’avais ces douleurs avant. C’est une douleur au bas du dos qui fait mal d’une manière que vous ne pouvez pas respirer et vous ne pouvez pas bouger comme vous le voulez. J’ai fait mon mieux, comme la douleur me le permet­tait, et j’ai réussi à gagner. J’ai fait un trai­te­ment et j’en aurai d’autres et j’es­père aller bien jusqu’à demain (vendredi). Peut‐être que je ne serai pas au mieux de ma forme, mais j’es­père pouvoir jouer. »