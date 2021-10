Emma Raducanu n’a pas vrai­ment fait les choses dans l’ordre. Un mois et demi après son impro­bable sacre à l’US Open, la Britannique a gagné son premier match sur le circuit WTA (hors Grand Chelem), et son premier en trois sets ! Après son élimi­na­tion préma­turée à Indian Wells, elle s’est rassurée mardi soir à Cluj contre Palona Hercog (124e) : 4–6, 7–5, 6–1, en 2h29.

Raducanu n’a pas tremblé notam­ment au moment de revenir dans le deuxième set : « Je pense que la clé était d’es­sayer de rester calme menta­le­ment. J’avais juste besoin de penser à un point à la fois. Je me disais que si je conti­nuais à tenir mon service, alors peut‐être que mon tennis s’amé­lio­re­rait et se mettrait en place un peu mieux, et c’est arrivé, donc je suis vrai­ment fière de moi avec la façon dont je me suis battue. »

La 23e mondiale affronte la Roumaine Ana Bogdan (106e) en 8es de finale mercredi.