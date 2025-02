Mai 2023. Amanda Anisimova, victime d’un burn‐out, déci­dait de prendre une pause et de s’éloi­gner du circuit. 21 mois plus tard, elle remporte à 23 ans le troi­sième et plus beau titre de sa carrière, avec sa victoire contre Jelena Ostapenko en finale du WTA 1000 de Doha : 6–4, 6–3.

« Il y a eu beau­coup de travail et beau­coup de larmes. J’ai été calme toute la semaine et j’ai eu confiance en moi. J’ai eu du mal à m’adapter au circuit et au mode de vie profes­sionnel. Je suis satis­faite de la façon dont j’ai traversé ces deux années diffi­ciles pour moi, mais faire une pause et revenir par mes propres moyens m’a aidée. Une fois de retour, j’ai pu profiter davan­tage de tout », a confié l’Américaine en confé­rence de presse.