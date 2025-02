Deux semaines après sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Madison Keys, Aryna Sabalenka semble avoir digéré la pilule.

C’est en tout cas ce qu’elle a déclaré lors de sa confé­rence de presse avant ses débuts sur le WTA 1000 de Doha où elle sera opposée ce mardi à Alexandrova.

« Ce match a été le plus diffi­cile. Je pense que pendant une semaine, j’étais encore en train de penser à ce match. Honnêtement, en regar­dant en arrière et en pensant à ces deux jeux perdus dans le dernier set, je n’ai rien fait de mal, elle a juste joué hors de son esprit, et c’était son jour – il n’y a rien à regretter. Il n’y a rien à regretter. Je pense que je suis main­te­nant complè­te­ment réta­blie après ce match difficile. »