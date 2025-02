Bien installée à la première place mondiale depuis le 21 octobre dernier après être restée long­temps deuxième derrière Iga Swiatek, Aryna Sabalenka savoure même si ça ne change pas grande chose en termes de pres­sion comme elle l’a confié en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le WTA 1000 de Doha.

« Honnêtement, je pense que cela n’a pas vrai­ment d’im­por­tance que vous soyez numéro 1 ou 2. Bien sûr, tout le monde veut être numéro 1, mais la pres­sion fait partie du jeu. Si vous êtes numéro 2, vous avez aussi de la pres­sion, si vous êtes numéro 3, 4, 5, et je peux conti­nuer à compter, vous avez toujours de la pres­sion, vous devez juste trouver le moyen de la gérer. Je pense que j’ai passé le stade de la pres­sion et de l’in­quié­tude, alors main­te­nant j’es­saie juste de m’amé­liorer chaque jour, de trouver quelque chose où je ne suis pas assez bon et d’en faire mon arme. »