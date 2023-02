Caroline Garcia sort dès en quarts de finale à Doha. Après être venu diffi­ci­le­ment à bout de Karolina Muchova (123e) pour son entrée en lice, la Française s’est inclinée ce jeudi soir au terme d’un gros combat face à la septième joueuse mondiale Maria Sakkari, dans des condi­tions venteuses et humides, qu’elle n’af­fec­tionne pas vraiment.

Gênée et tendue dès le premier jeu du match, Caro ne chan­geait pas pour autant de style et commet­tait beau­coup d’er­reurs, dont des doubles fautes. C’est d’ailleurs sur un service raté qu’elle concé­dait un deuxième break. Plus juste et simple­ment appli­quée, Sakkari en profi­tait et rempor­tait la première manche facilement.

Caro’ s’ajus­tait enfin dans le second set. Elle faisait augmenter son pour­cen­tage de première balle et gérait beau­coup mieux ses mises en jeu. Rassurée, elle bous­cu­lait de plus en plus son adver­saire mais atten­dait la fin du tie‐break pour enchaîner trois magni­fiques points et revenir à un set partout.

Le troi­sième set était très indécis. Aucune balle de break n’était à signaler et le match se jouait donc dans un nouveau jeu décisif qui tour­nait à l’avan­tage d’une calme et coura­geuse Maria Sakkari.

Sakkari s’im­po­sait en trois sets : 6–2, 6–7(5), 7–6(5) en 2h43 de jeu, dans la nuit au Qatar. Elle battait pour la première fois Caroline Garcia en quatre confron­ta­tions et rejoi­gnait le dernier carré où elle va retrouver Jessica Pegula.