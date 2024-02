Alors qu’elle avait gagné ses trois premiers matchs de la saison, Caroline Garcia affiche après sa défaite au premier tour à Doha contre Naomi Osaka un bilan de 5 victoires pour 5 défaites.

Au micro de Carole Bouchard pour Tennis Majors après la rencontre, la numéro 1 fran­çaise a exprimé son agace­ment lié notam­ment à toutes les critiques sur son jeu agressif, qu’elle n’a pas envie d’aban­donner. Au contraire.

Garcia : “Ne pas écouter ce qu’il se dit” – Ma discus­sion avec Caroline Garcia après sa défaite à Doha. Encore coincée entre agres­sion et contrôle, elle sature un peu aussi des critiques. Mais elle veut garder le cap et aussi un œil sur le double aux JO. https://t.co/6KAPRkzqiX — Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) February 13, 2024

“Quand ça marche, tout est bien, mais quand ça ne marche pas… Forcément, quand 99% des gens me disent ça, parfois ça a un impact sur ta façon de voir les choses quand tu commences à rater un peu. Mais c’est à moi et à nous d’être clair sur ce qui fonc­tionne pour moi, et de ne pas écouter ce qu’il se dit parce que les gens ne te connaissent pas en fait. Oui ça me soûle parce qu’en fait ce n’est jamais assez bien. Tu est tout en haut, ce n’est pas assez bien : il faut faire plus. Et quand ça ne marche pas, on a oublié tout ce que tu as fait pendant quinze ans. »