Battu par Sakkari dans un froid inha­bi­tuel au Qatar, la Lyonnaise a pointé du doigt une problé­ma­tique qui existe depuis le début de la saison. Elle répon­dait aux ques­tions de notre confrère de l’Equipe présent sur place.

« Il me manque ce lâcher prise qui fait que tu as l’im­pres­sion de ne rien avoir à perdre. C’est la problé­ma­tique de cette année. Je n’ar­rive pas à me déta­cher du poids du résultat, de gagner ou perdre. Quand j’y arrive, comme dans les deux derniers sets, mon niveau de jeu est bien meilleur. En fait, ca se joue à deux revers dans le tie‐break du troi­sième. C’est une nouvelle leçon qui me fait comprendre que je dois arriver à me lâcher, à jouer en avançant »