Coco Gauff n’aime pas l’air du Qatar.

Après s’être déjà inclinée dès le premier tour en 2025 sur le WTA 1000 de Doha, l’Américaine a une nouvelle fois mordu la pous­sière d’en­trée, ce mardi, face à l’Italienne Elisabetta Cocciaretto, 57e mondiale : 6–4, 6–2, en 1h30.

Invitée à réagir après ce revers inquié­tant, l’ac­tuelle 5e joueuse mondiale a fait part de sa frustration.

« J’ai juste l’im­pres­sion de ne pas avoir donné le meilleur de moi‐même lors des derniers matchs. Je cherche simple­ment à retrouver ce niveau. J’ai l’im­pres­sion que certaines des choses sur lesquelles j’ai travaillé à l’en­traî­ne­ment ne se traduisent pas sur le court, ce qui est très frus­trant. Je m’en­traîne bien, mais je ne joue pas bien pendant les matchs. Je dois simple­ment trouver comment trans­poser cela sur le court. J’ai essayé d’être plus agres­sive et j’ai commis plus de fautes directes. Quand j’ai essayé d’être un peu plus passive et de jouer avec plus de volume, elle prenait la balle tôt. Je pense que je dois trouver comment jouer contre des joueuses comme elle, qui frappent très à plat et prennent tout tôt. Je pense que les deux derniers matchs ont montré que j’avais du mal avec ça. C’est quelque chose que je dois travailler à l’entraînement. »