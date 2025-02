On ne sait pas si c’est une manière de s’en­lever de la pres­sion ou si elle est vrai­ment sincère mais Cori Gauff ne semble pas trop préoc­cupé par la fameuse place de numéro 1 mondiale occupée par Aryna Sabalenka.

Actuellement 3e au clas­se­ment WTA à 2400 points de la Biélorusse, l’Américaine n’a visi­ble­ment pas la force et l’envie de faire des calculs comme elle l’a récem­ment confié lors d’une inter­view avant le début du WTA 1000 de Doha.

Coco Gauff on trying to become World No. 1



“I think just impro­ving and seeing where it goes. For me the points thing is just, first of all, too mathe­ma­tical. I don’t know how people come up with all these different scena­rios. Like it’s pretty impres­sive.”



🎥: WTA, DAZN pic.twitter.com/WUtAExcVzg