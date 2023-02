Bénéficiaire d’un bye au 1er tour à Doha, Caroline Garcia va faire son entrée en lice en huitièmes de finale contre Karolina Muchova (123e). En atten­dant, elle s’est présentée en confé­rence de presse où elle est revenue avec fran­chise sur son premier mois et demi de compé­ti­tion en 2023.

« Il y avait du stress négatif, sans trop savoir pour­quoi. Je ne me sentais pas vrai­ment bien. Après, le début de saison n’est pas si mauvais avec, quand même, un huitième à l’Open d’Australie et une finale à Lyon. Et des matches gagnés sans forcé­ment jouer bien, mais en jouant bien les points impor­tants », a résumé la cinquième joueuse mondiale.