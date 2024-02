Sponsorisée depuis peu par une marque saou­dienne qui a remplacé Lotto pour équiper la cham­pionne tuni­sienne, Ons Jabeur a donc une mission de plus qui s’ajoute à celle de pouvoir un jour remporter un tournoi du Grand Chelem.

S’exprimant en marge du tournoi de Doha auprès des médias locaux, Ons a voulu rappeler l’état de la situa­tion pour les femmes dans cette partie du globe.

« Je vois de plus en plus de femmes prati­quer diffé­rents sports, mais pour moi, le plus impor­tant n’est pas seule­ment de jouer au tennis mais de faire ce qu’elles veulent. Je ne veux limiter personne à jouer au tennis. Je veux qu’elles pratiquent un sport diffé­rent, je veux qu’elles réus­sissent, je ne sais pas, femme d’af­faires, méde­cins, n’im­porte quoi, jour­na­listes. C’est très impor­tant de voir ça, d’oser rêver. Après tout, c’est leur rêve, mais je vois diffé­rentes femmes, des jeunes m’en parler. Je suis très heureuse, mais je suis sûr que nous pouvons faire beau­coup plus et j’es­saierai de trans­mettre ce message puissant. »