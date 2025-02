Lors de sa confé­rence de presse à Doha, One Jabeur trop souvent inter­rogée au sujet de ses trois revers en finale de Grand Chelem a tenu à préciser les choses. Son discours confirme qu’elle est main­tint dans une autre démarché qu’au début de son ascension.

« Le tennis est un sport magni­fique, mais ce n’est pas notre vie. Vous savez, nous jouons, quoi, 15 ans de notre vie au tennis, et le reste, nous passons à un autre chapitre, soit que certains joueurs décident de rester, soit qu’ils aient leur propre famille ou autre chose. Je pense donc que nous devons fixer nos prio­rités et ne pas accorder tant d’im­por­tance aux titres, aux Grands Chelems, aux victoires. Je refuse de laisser les victoires et les défaites décider de ma vie. J’essaie de faire atten­tion à cela, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais pour moi, il est très impor­tant de garder les prio­rités droites, il est très impor­tant de prendre soin de sa santé, parce que, pour moi, si vous me demandez d’être heureux, ou triste et de gagner tous les Grands Chelems, je préfère être heureux, vous savez.