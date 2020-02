Sans faire de bruit, Svetlana Kuznetsova (46e) retrouve un niveau digne de son standing. La Russe de 34 ans (finaliste à Cincinnati l’été dernier) se qualifie pour les demi-finales au Qatar suite à sa victoire 6-4, 6-4 aux dépens de Belinda Bencic (9e). Elle affrontera Aryna Sabalenka pour une place en finale. Ce parcours lui assure de faire au moins un bond de 14 places et de pointer aux alentours de la 32e place mondiale.

.@SvetlanaK27 beats Bencic 6-4, 6-4 to become the second semifinalist !

She also collects a 19th win in Doha, most in tournament history 👏👏#QTO2020 pic.twitter.com/z6crVx6geO

— WTA (@WTA) February 27, 2020