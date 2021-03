Enorme affiche à prévoir en finale du WTA 500 de Doha entre la Tchèque Petra Kvitova (10e) et l’Espagnole Garbine Muguruza (16e). La première citée n’aura eu fina­le­ment aucun mal à se défaire de Jessica Pegula (44e), récente quart‐de‐finaliste de l’Open d’Australie. Supérieure dans tous les domaines malgré 4 breaks concédés, Kvitova s’im­pose sans trem­bler, 6–4, 6–4.

Elle jouera donc le titre ce samedi face à l’une des joueuses les plus en forme du moment, Garbine Muguruza. L’Espagnole est irré­sis­tible en ce début de saison, avec 10 victoires lors de ses 12 derniers matchs, seule­ment stoppée par Ashleigh Barty et Naomi Osaka, respec­ti­ve­ment numéro une et deux mondiales. Sans compter qu’elle se présen­tera face à la Tchèque parfai­te­ment reposée, ayant profité du forfait de Victoria Azarenka (14e) pour se hisser jusqu’en finale.

Le duel s’an­nonce donc tendu entre deux joueuses sevrées de titre depuis 2019 (respec­ti­ve­ment Stuttgart et Monterrey). Rendez‐vous ce samedi, pas avant 16h, heure fran­çaise, pour en connaître l’issue.