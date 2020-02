Au terme d’une très belle rencontre, Petra Kvitova a eu le dernier mot face à Ashleigh Barty en s’imposant 6-4, 2-6, 6-4 après presque deux heures de jeu. La Tchèque se qualifie pour sa première finale en 2020, la 37e de sa carrière. Elle affrontera Aryna Sabalenka.

.@Petra_Kvitova wins a blockbuster 📽️ to reach the final in Doha, beating Barty 6-4, 2-6, 6-4. #QTO2020 pic.twitter.com/OByNkyBIRx

— WTA (@WTA) February 28, 2020