Lors d’une inter­view accordée au média BTU depuis Doha, où elle s’est inclinée contre Anna Kalinskaya en huitièmes de finale (6−4, 6–3), Elina Svitolina est revenue sur sa défaite contre Jasmine Paolini en demi‐finales de Billie Jean King Cup en septembre dernier (3−6, 6–4, 6–4). L’Ukrainienne n’avait plus rejoué de la saison après ce match.

« Après ma défaite à la Coupe Billie Jean King, j’ai eu l’im­pres­sion d’avoir laissé tomber mon pays, mon équipe et tout le monde. À ce moment‐là, je n’avais tout simple­ment plus la force de me battre. Après la pause que j’ai prise, j’ai retrouvé mes marques, j’ai ressenti cette envie de revenir, de me battre et de jouer avec un objectif. »

Cette pause aura été béné­fique pour l’épouse de Gaël Monfils, 9e mondiale, qui a commencé la saison par un titre à Auckland et une demi‐finale à l’Open d’Australie.