AccueilWTAWTA - DohaL'aveu d'Elina Svitolina-Monfils : "J'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber mon pays,...
WTA - Doha

L’aveu d’Elina Svitolina‐Monfils : « J’ai eu l’im­pres­sion d’avoir laissé tomber mon pays, je n’avais tout simple­ment plus la force de me battre »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

171

Lors d’une inter­view accordée au média BTU depuis Doha, où elle s’est inclinée contre Anna Kalinskaya en huitièmes de finale (6−4, 6–3), Elina Svitolina est revenue sur sa défaite contre Jasmine Paolini en demi‐finales de Billie Jean King Cup en septembre dernier (3−6, 6–4, 6–4). L’Ukrainienne n’avait plus rejoué de la saison après ce match. 

« Après ma défaite à la Coupe Billie Jean King, j’ai eu l’im­pres­sion d’avoir laissé tomber mon pays, mon équipe et tout le monde. À ce moment‐là, je n’avais tout simple­ment plus la force de me battre. Après la pause que j’ai prise, j’ai retrouvé mes marques, j’ai ressenti cette envie de revenir, de me battre et de jouer avec un objectif. »

Cette pause aura été béné­fique pour l’épouse de Gaël Monfils, 9e mondiale, qui a commencé la saison par un titre à Auckland et une demi‐finale à l’Open d’Australie. 

Publié le jeudi 12 février 2026 à 10:24

Article précédent
L’anecdote de Mouratoglou sur Djokovic et Nadal : « J’étais dans les vestiaires, et Novak était introu­vable. Puis la porte s’est ouverte, et il est entré comme un roi. Son aura. Son regard… Il a écrasé Rafa »
Article suivant
Tsitsipas : « Ce qui était très étrange, c’est que je n’étais plus qu’un simple obser­va­teur du tennis et du circuit »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.