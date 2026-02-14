Iga a un souci de comportement et elle ne semble pas faire tous les efforts pour le régler.
Pris en flagrant délit de « tricherie », elle a forcément du s’expliquer sur ce fait de jeu alors que son adversaire a été très fair play sur ce coup là.
« Je ne savais pas, d’un point de vue physique, comment la balle avait rebondi. Soit elle venait du sol, soit je l’avais frappée. Donc, honnêtement, je n’étais pas sûre. » a déclaré la Polonaise.
Forcément, on a beaucoup de mal à la croire car s’il est vrai que certaines situations peuvent être délicates à analyser, il est évident que cette fois‐ci, la balle a bien doublé.
Iga qui était vraiment en retard le sait et d’ailleurs sa réaction après que le point lui soit accordé avant que l’on revienne sur cette décision le prouve.
Publié le samedi 14 février 2026 à 11:29