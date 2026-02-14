AccueilWTAWTA - DohaL'explication vaseuse de Swiatek : "Je ne savais pas, d'un point de...
WTA - Doha

L’explication vaseuse de Swiatek : « Je ne savais pas, d’un point de vue physique, comment la balle avait rebondi »

Jean Muller
Par Jean Muller

Iga a un souci de compor­te­ment et elle ne semble pas faire tous les efforts pour le régler. 

Pris en flagrant délit de « tricherie », elle a forcé­ment du s’ex­pli­quer sur ce fait de jeu alors que son adver­saire a été très fair play sur ce coup là.

« Je ne savais pas, d’un point de vue physique, comment la balle avait rebondi. Soit elle venait du sol, soit je l’avais frappée. Donc, honnê­te­ment, je n’étais pas sûre. » a déclaré la Polonaise. 

Forcément, on a beau­coup de mal à la croire car s’il est vrai que certaines situa­tions peuvent être déli­cates à analyser, il est évident que cette fois‐ci, la balle a bien doublé. 

Iga qui était vrai­ment en retard le sait et d’ailleurs sa réac­tion après que le point lui soit accordé avant que l’on revienne sur cette déci­sion le prouve.

Publié le samedi 14 février 2026 à 11:29

