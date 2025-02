L’ex‐38e mondial, Lionel Roux, n’a pas épargné Iga Swiatek au micro de BeIN Sports après la cinquième défaite de la Polonaise en autant de confron­ta­tions contre Jelena Ostapenko.

« Ça a été tout de suite une auto­route pour Ostapenko. Certes, elle joue bien, mais en face, on a eu l’im­pres­sion de voir une junior arri­vant sur un grand tournoi ou un grand tableau, qui n’ar­ri­vait pas à mettre son jeu en place, à se libérer, à changer le fil des choses. Je ne l’ai pas vu essayer de changer le rythme, de mettre des balles plus hautes, plus bombées. J’ai l’im­pres­sion qu’elle a quand même vide abdi­quer. Mais je trouve que Swiatek n’a pas énor­mé­ment progressé dans son jeu depuis un ou deux ans, et aujourd’hui Ostapenko a mis en lumière tous les défauts que Swiatek peut avoir dans son jeu. »