On ne sait plus quoi penser concer­nant la Française qui a déclaré forfait pour le tournoi de Doha. Absente des courts depuis juillet, la Tricolore ne profite pas de cette période où elle pouvait glaner des points précieux pour éviter d’avoir une pres­sion folle à Roland‐Garros.

🚨 OFFICIEL ! Aryna Sabalenka et Loïs Boisson déclarent FORFAIT pour le WTA 1000 de Doha (8−14 février). ❌



La Française, toujours blessée à la jambe, s’est égale­ment retirée du WTA 1000 de Dubai (15−21 février). 🤕 pic.twitter.com/j4UQLBJNVD — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 4, 2026

De plus, en terme de commu­ni­ca­tion c’est un peu léger car elle n’a pas évoqué avec préci­sion les causes de l’en­semble de ces forfaits, se conten­tant de dire qu’elle n’était pas prête physiquement.

On espère surtout qu’elle sera sur les courts pour le fameux doublé Indian Wells/Miami car il s’agit quand même de deux masters 1000.