On ne sait plus quoi penser concernant la Française qui a déclaré forfait pour le tournoi de Doha. Absente des courts depuis juillet, la Tricolore ne profite pas de cette période où elle pouvait glaner des points précieux pour éviter d’avoir une pression folle à Roland‐Garros.
🚨 OFFICIEL ! Aryna Sabalenka et Loïs Boisson déclarent FORFAIT pour le WTA 1000 de Doha (8−14 février). ❌— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 4, 2026
La Française, toujours blessée à la jambe, s’est également retirée du WTA 1000 de Dubai (15−21 février). 🤕 pic.twitter.com/j4UQLBJNVD
De plus, en terme de communication c’est un peu léger car elle n’a pas évoqué avec précision les causes de l’ensemble de ces forfaits, se contentant de dire qu’elle n’était pas prête physiquement.
On espère surtout qu’elle sera sur les courts pour le fameux doublé Indian Wells/Miami car il s’agit quand même de deux masters 1000.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 10:10