Loïs Boisson, le calvaire continue, et on ne sait pas quand cela va s’arrêter !

Par Jean Muller

On ne sait plus quoi penser concer­nant la Française qui a déclaré forfait pour le tournoi de Doha. Absente des courts depuis juillet, la Tricolore ne profite pas de cette période où elle pouvait glaner des points précieux pour éviter d’avoir une pres­sion folle à Roland‐Garros.

De plus, en terme de commu­ni­ca­tion c’est un peu léger car elle n’a pas évoqué avec préci­sion les causes de l’en­semble de ces forfaits, se conten­tant de dire qu’elle n’était pas prête physiquement.

On espère surtout qu’elle sera sur les courts pour le fameux doublé Indian Wells/Miami car il s’agit quand même de deux masters 1000.

Publié le jeudi 5 février 2026 à 10:10

