Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Doha après une magnifique victoire contre Iga Swiatek, Maria Sakkari a été interrogé en conférence de presse sur la polémique de la rencontre lorsque l’arbitre n’a pas remarqué qu’une remise de la Polonaise n’était pas valable à cause d’une balle qui avait rebondi à deux reprises.
Après avoir demandé le ralenti et obtenu gain de cause, la joueuse grecque n’a pas voulu accabler son adversaire qui semblait bien consciente de la situation.
« Je ne savais pas, d’un point de vue physique, comment la balle avait rebondi. Soit elle avait rebondi sur le sol, soit elle l’avait frappée. Honnêtement, je n’étais pas sûre. C’est formidable que nous l’ayons, car imaginez si nous ne l’avions pas aujourd’hui (jeudi). Je pense que c’est très difficile pour l’arbitre de voir, car on ne sait pas comment ils placent leur raquette. Et ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains, et ils peuvent perdre leur équilibre visuel. C’est la première fois que je l’utilise, et je suis contente qu’elle existe. Parfois, tu es peut‐être un peu perdue. Je ne dis pas qu’elle savait quoi que ce soit, bien sûr, mais parfois j’ai l’impression que tu sais. Mais tu peux aussi te dire : ‘Je ne suis pas si sûre, je ne sais pas trop comment ça s’est passé’. »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 15:15