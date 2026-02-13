AccueilWTAWTA - DohaMaria Sakkari, sur la tentative de triche d'Iga Swiatek : "Je ne...
WTA - Doha

Maria Sakkari, sur la tenta­tive de triche d’Iga Swiatek : « Je ne dis pas qu’elle savait quoi que ce soit, mais parfois j’ai l’im­pres­sion que tu sais »

Thomas S
Par Thomas S

-

254

Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Doha après une magni­fique victoire contre Iga Swiatek, Maria Sakkari a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la polé­mique de la rencontre lorsque l’ar­bitre n’a pas remarqué qu’une remise de la Polonaise n’était pas valable à cause d’une balle qui avait rebondi à deux reprises.

Après avoir demandé le ralenti et obtenu gain de cause, la joueuse grecque n’a pas voulu acca­bler son adver­saire qui semblait bien consciente de la situation. 

« Je ne savais pas, d’un point de vue physique, comment la balle avait rebondi. Soit elle avait rebondi sur le sol, soit elle l’avait frappée. Honnêtement, je n’étais pas sûre. C’est formi­dable que nous l’ayons, car imaginez si nous ne l’avions pas aujourd’hui (jeudi). Je pense que c’est très diffi­cile pour l’ar­bitre de voir, car on ne sait pas comment ils placent leur raquette. Et ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains, et ils peuvent perdre leur équi­libre visuel. C’est la première fois que je l’uti­lise, et je suis contente qu’elle existe. Parfois, tu es peut‐être un peu perdue. Je ne dis pas qu’elle savait quoi que ce soit, bien sûr, mais parfois j’ai l’im­pres­sion que tu sais. Mais tu peux aussi te dire : ‘Je ne suis pas si sûre, je ne sais pas trop comment ça s’est passé’. »

Publié le vendredi 13 février 2026 à 15:15

Article précédent
Ben Shelton, après sa victoire contre Adrian Mannarino : « C’était ridicule »
Article suivant
Tsitsipas : « Je me suis saoulé pour la toute première fois avec Federer et Nadal. C’était la première fois que je buvais de l’al­cool de ma vie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.