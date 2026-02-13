Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Doha après une magni­fique victoire contre Iga Swiatek, Maria Sakkari a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la polé­mique de la rencontre lorsque l’ar­bitre n’a pas remarqué qu’une remise de la Polonaise n’était pas valable à cause d’une balle qui avait rebondi à deux reprises.

Après avoir demandé le ralenti et obtenu gain de cause, la joueuse grecque n’a pas voulu acca­bler son adver­saire qui semblait bien consciente de la situation.

« Je ne savais pas, d’un point de vue physique, comment la balle avait rebondi. Soit elle avait rebondi sur le sol, soit elle l’avait frappée. Honnêtement, je n’étais pas sûre. C’est formi­dable que nous l’ayons, car imaginez si nous ne l’avions pas aujourd’hui (jeudi). Je pense que c’est très diffi­cile pour l’ar­bitre de voir, car on ne sait pas comment ils placent leur raquette. Et ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains, et ils peuvent perdre leur équi­libre visuel. C’est la première fois que je l’uti­lise, et je suis contente qu’elle existe. Parfois, tu es peut‐être un peu perdue. Je ne dis pas qu’elle savait quoi que ce soit, bien sûr, mais parfois j’ai l’im­pres­sion que tu sais. Mais tu peux aussi te dire : ‘Je ne suis pas si sûre, je ne sais pas trop comment ça s’est passé’. »