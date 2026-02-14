Titrée à Montréal la saison dernière et à Hong Kong en début de saison, Victoria Mboko dispu­tait à seule­ment 19 ans sa quatrième finale sur le grand circuit ce samedi à Doha.

La jeune cana­dienne s’est inclinée face à la 19e joueuse mondiale, Karolina Muchova (6−4, 7–5), qui remporte elle le deuxième titre de sa carrière, sept ans après le premier !

Karolina Muchova after beating Victoria Mboko to win her 1st WTA 1000 title in Doha



“It’s been a while since I won a tour­na­ment. It’s just nice to get that feeling again and to be reminded of that victory feeling here in Doha. It’s incre­dible. Thank you very much. I’d like to… pic.twitter.com/ZQtA1GWva4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 14, 2026

« Cela faisait long­temps que je n’avais pas remporté de tournoi. C’est telle­ment agréable de retrouver cette sensa­tion et de revivre ce senti­ment de victoire ici à Doha. C’est incroyable. Merci beau­coup. Je tiens à féli­citer Victoria. Si je ne me trompe pas, tu es encore adoles­cente. Tu joues avec beau­coup de matu­rité et tu es incroyable. Tu as passé une semaine incroyable. Félicitations. Je suis sûre que tu rempor­teras encore de nombreux titres. Où que soit ton équipe, féli­ci­ta­tions à vous tous et bonne chance pour le reste de la saison. Je suis égale­ment très heureuse pour mon équipe, qui a pu vivre cette expé­rience avec moi. Merci d’être ici avec moi. Merci à tous. Votre soutien compte beau­coup pour moi. Je suis très heureuse que nous puis­sions célé­brer et vivre cette victoire ensemble », a réagi la joueuse tchèque de 29 ans après son sacre au Qatar.