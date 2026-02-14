AccueilWTAWTA - DohaMuchova à Mboko, son adversaire en finale : "Si je ne me...
WTA - Doha

Muchova à Mboko, son adver­saire en finale : « Si je ne me trompe pas, tu es encore adolescente »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

847

Titrée à Montréal la saison dernière et à Hong Kong en début de saison, Victoria Mboko dispu­tait à seule­ment 19 ans sa quatrième finale sur le grand circuit ce samedi à Doha. 

La jeune cana­dienne s’est inclinée face à la 19e joueuse mondiale, Karolina Muchova (6−4, 7–5), qui remporte elle le deuxième titre de sa carrière, sept ans après le premier ! 

« Cela faisait long­temps que je n’avais pas remporté de tournoi. C’est telle­ment agréable de retrouver cette sensa­tion et de revivre ce senti­ment de victoire ici à Doha. C’est incroyable. Merci beau­coup. Je tiens à féli­citer Victoria. Si je ne me trompe pas, tu es encore adoles­cente. Tu joues avec beau­coup de matu­rité et tu es incroyable. Tu as passé une semaine incroyable. Félicitations. Je suis sûre que tu rempor­teras encore de nombreux titres. Où que soit ton équipe, féli­ci­ta­tions à vous tous et bonne chance pour le reste de la saison. Je suis égale­ment très heureuse pour mon équipe, qui a pu vivre cette expé­rience avec moi. Merci d’être ici avec moi. Merci à tous. Votre soutien compte beau­coup pour moi. Je suis très heureuse que nous puis­sions célé­brer et vivre cette victoire ensemble », a réagi la joueuse tchèque de 29 ans après son sacre au Qatar. 

Publié le samedi 14 février 2026 à 18:23

Article précédent
« Les gens ont véhi­culé cette image de Carlos Alcaraz mais la réalité est toute autre », affirme Mark Petchey
Article suivant
Mouratoglou : « Ce que font Alcaraz, Sinner, Djokovic et Federer nous permet de comprendre la diffé­rence entre les meilleurs et les autres »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.