Titrée à Montréal la saison dernière et à Hong Kong en début de saison, Victoria Mboko disputait à seulement 19 ans sa quatrième finale sur le grand circuit ce samedi à Doha.
La jeune canadienne s’est inclinée face à la 19e joueuse mondiale, Karolina Muchova (6−4, 7–5), qui remporte elle le deuxième titre de sa carrière, sept ans après le premier !
Karolina Muchova after beating Victoria Mboko to win her 1st WTA 1000 title in Doha— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 14, 2026
“It’s been a while since I won a tournament. It’s just nice to get that feeling again and to be reminded of that victory feeling here in Doha. It’s incredible. Thank you very much. I’d like to… pic.twitter.com/ZQtA1GWva4
« Cela faisait longtemps que je n’avais pas remporté de tournoi. C’est tellement agréable de retrouver cette sensation et de revivre ce sentiment de victoire ici à Doha. C’est incroyable. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter Victoria. Si je ne me trompe pas, tu es encore adolescente. Tu joues avec beaucoup de maturité et tu es incroyable. Tu as passé une semaine incroyable. Félicitations. Je suis sûre que tu remporteras encore de nombreux titres. Où que soit ton équipe, félicitations à vous tous et bonne chance pour le reste de la saison. Je suis également très heureuse pour mon équipe, qui a pu vivre cette expérience avec moi. Merci d’être ici avec moi. Merci à tous. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Je suis très heureuse que nous puissions célébrer et vivre cette victoire ensemble », a réagi la joueuse tchèque de 29 ans après son sacre au Qatar.
Publié le samedi 14 février 2026 à 18:23