« J’échangerais un titre dans n’importe quel tournoi contre une victoire ici », décla­rait récem­ment Ons Jabeur, parti­cu­liè­re­ment motivée sur le WTA 1000 de Doha.

Ses espoirs ont fina­le­ment été brisés pour cette année par Jelena Ostapenko au stade des quarts de finale ce jeudi soir (6−2, 6–2, en 1h11 de jeu).

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, la Lettonne s’est permis de cham­brer genti­ment le public, acquis à la cause de la Tunisienne.

« Merci à vous de ne pas m’avoir encou­ragée… Vous m’avez un peu énervée et motivée encore plus », a lâché la 37e joueuse mondiale.

Jelena Ostapenko after beating Ons Jabeur to reach Doha SF



“Thank you guys for not chee­ring for me… You made me a bit angry and more moti­vated.”😂



pic.twitter.com/jYHDPYJ3P5