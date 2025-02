5–0. C’est désor­mais le bilan hallu­ci­nant de Jelena Ostapenko contre Iga Swiatek.

La Lettone s’est imposée pour la cinquième fois en autant de confron­ta­tions face à la quadruple lauréate en Grand Chelem et triple tenante du titre au Qatar, à l’oc­ca­sion des demi‐finales du WTA 1000 de Doha. Et sur un score assez lourd pour Swiatek : 6–3, 6–1, en 1h11 de jeu seulement.

La Polonaise ne trouve déci­dé­ment pas la solu­tion face à Ostapenko, contre qui elle a souvent semblé dépassée sur le court ce vendredi.

Pure domi­nance.



