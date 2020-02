Aryna Sabalenka disputera sa première finale de l’année 2020. La Biélorusse (13e) a eu raison de Svetlana Kuznetsova (46e) en s’imposant 6-4, 6-3. L’entame de match a été assez débridée avec quatre breaks de suite avant que Sabalenka puisse conclure à 5-4 sur le service de la Russe. En finale, la dixième de sa carrière, elle affrontera Ashleigh Barty ou Petra Kvitova.

.@SabalenkaA is the 1st player into the final in Doha, defeating Kuznetsova 6-4, 6-3 !#QTO2020 pic.twitter.com/RLAJhXo2En

— WTA (@WTA) February 28, 2020