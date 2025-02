Alors que le média The Athletic évoque une suspen­sion d’un an pour Stefano Vukov, l’ex‐entraîneur d’Elena Rybakina, accusé d’har­cè­le­ment, d’in­sultes et même d’avoir entre­tenu une rela­tion toxique avec la joueuse kazakhe, cette dernière a pris la parole après sa victoire contre Rebecca Sramkova (7−6, 6–2) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Doha.

« Je suis simple­ment déçue de la situa­tion et de la façon dont le processus s’est déroulé. Je ne vais pas faire plus de commen­taires à ce sujet. Je me concentre sur mes matches, et quand je vais sur le court, je ne pense qu’à la façon dont je dois jouer, donc je me concentre sur moi, et aussi, bien sûr, sur l’ad­ver­saire. Ce n’est certai­ne­ment pas le meilleur moment, mais comme je l’ai dit, je me concentre toujours sur mes matches et je veux donner le meilleur de moi‐même », a regretté la lauréate de Wimbledon 2022 dans des propos rapportés par Tennis.com.

Pour rappel, Rybakina a réen­gagé Vukov en début de saison, après leur sépa­ra­tion en août, alors même que Goran Ivanisevic avait accepté de travailler avec elle. L’ancien coach de Novak Djokovic a fina­le­ment très rapi­de­ment quitter le « navire » et on peut comprendre pourquoi…