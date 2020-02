En forme depuis le début de la saison avec une demi-finale à Adélaïde et un quart à Dubai, Aryna Sabalenka confirme en se qualifiant pour les demi-finales au Qatar. Menée un set puis contrainte de servir pour rester dans le match face à Saisai Zheng (37e), la Biélorusse a su inverser la situation pour l’emporter 3-6, 7-6(2), 6-3. Elle attend désormais la gagnante du duel entre Belinda Bencic et Svetlana Kuznetsova.

"Hammer blows" 🔨 from Sabalenka late in the third !#QTO2020 pic.twitter.com/hx0NHLn6vA

— WTA (@WTA) February 27, 2020