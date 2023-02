Après un début de saison légè­re­ment compliqué (battue sur la United Cup par Pegula et par Rybakina en huitièmes de finale de l’Open d’Australie), Iga Swiatek a remis les pendules à l’heure lors de cette semaine au Qatar.

Si elle n’a disputé en réalité que trois matchs suite au forfait de Belinda Bencic en quarts de finale, la numéro une mondiale a maltraité ses adver­saires (Collins, Kudermetova et Pegula) en concé­dant seule­ment 5 petits jeux sur l’en­semble des trois rencontres.

Ce samedi, face à l’Américaine en finale du WTA 500 de Doha, la Polonaise, après une entame équi­li­brée, a fina­le­ment déroulé pour remporter le premier titre de sa saison et le 12e de sa carrière : 6–3, 6–0, après 1h30 de jeu.

Sensational IGA 🏆🇵🇱



The moment @iga_swiatek captured her 12th WTA title !#QatarTennis pic.twitter.com/P3DzMbQgGW — wta (@WTA) February 18, 2023

Il n’y a désor­mais plus aucune doute, la numéro une mondiale est bel et bien de retour à son meilleur niveau. Et on est forcé­ment inquiet pour ses « collègues » de travail…