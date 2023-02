Bénéficiaire d’un bye au 1er tour et du forfait de Belinda Bencic en quarts de finale, Iga Swiatek a écrasé ses trois adver­saires : Collins, Kudermetova et Pegula en finale. Durant le tournoi, la numéro 1 mondiale n’a concédé au que cinq petits jeux. Une perfor­mance à la fois histo­rique et exceptionnelle.

« Si j’ai aussi bien joué, parce que j’ai été moins exigeante envers moi‐même. J’ai pu jouer libérée. Les condi­tions de jeu étaient diffi­ciles et je ne me suis pas mis de pres­sion en atten­dant trop de moi. Et je me suis sentie de mieux en mieux jour après jour. J’ai vu du progrès après chaque match. J’ai bien travaillé sur le court et en dehors et tout s’est mis en place. J’avais besoin d’un petit reset après l’Australie pour me sentir bien sur le court. Le travail a été fait, mais on ne sait jamais quand on va en voir les résul­tats. Et cette semaine, je me suis vite sentie bien. »