Comme le souligne. juste titre nos confrères de Tennis Legend, heureu­se­ment que le replay existe car l’at­ti­tude d’Iga est un aveu flagrant et on ne peut pas dire que cela honore la joueuse polonaise.

Heureusement que le replay existe désor­mais car, à son atti­tude, tête baissée, les images laissent penser qu’Iga Swiatek sait très bien que la balle a doublé mais elle ne le dit pas.



Elle a quand même débreaké sur ce jeu mais elle a perdu le match.pic.twitter.com/Ta047erjdS — Tennis Legend (@TennisLegende) February 12, 2026

Il faut dire qu’Iga a souvent du mal à accepter d’être dominé ou mise en danger. Du coup, elle s’en­ferme et oublie d’être fair play. Ce n’est pas la première fois que cela arrive et c’est sûre­ment pas la dernière.