WTA - Doha

Swiatek pris en flagrant de tricherie, c’est moche…

Jean Muller
Par Jean Muller

13‑12025

Comme le souligne. juste titre nos confrères de Tennis Legend, heureu­se­ment que le replay existe car l’at­ti­tude d’Iga est un aveu flagrant et on ne peut pas dire que cela honore la joueuse polonaise.

Il faut dire qu’Iga a souvent du mal à accepter d’être dominé ou mise en danger. Du coup, elle s’en­ferme et oublie d’être fair play. Ce n’est pas la première fois que cela arrive et c’est sûre­ment pas la dernière.

Publié le vendredi 13 février 2026 à 09:20

