Comme le souligne. juste titre nos confrères de Tennis Legend, heureusement que le replay existe car l’attitude d’Iga est un aveu flagrant et on ne peut pas dire que cela honore la joueuse polonaise.
Heureusement que le replay existe désormais car, à son attitude, tête baissée, les images laissent penser qu’Iga Swiatek sait très bien que la balle a doublé mais elle ne le dit pas.— Tennis Legend (@TennisLegende) February 12, 2026
Elle a quand même débreaké sur ce jeu mais elle a perdu le match.pic.twitter.com/Ta047erjdS
Il faut dire qu’Iga a souvent du mal à accepter d’être dominé ou mise en danger. Du coup, elle s’enferme et oublie d’être fair play. Ce n’est pas la première fois que cela arrive et c’est sûrement pas la dernière.
Publié le vendredi 13 février 2026 à 09:20