La faci­lité avec laquelle Iga Swiatek s’est quali­fiée pour la finale du tournoi de Doha est assez déconcertante.

Bénéficiaire d’un bye au 1er tour et d’un abandon de Belinda Bencic en quarts de finale, elle a écrasé les deux seules adver­saires qui se sont dres­sées sur sa route : Danielle Collins et Veronika Kudermetova. Au final, la numéro 1 mondiale n’a concédé que deux petits jeux et n’a passé qu’un peu plus d’une heure et demie sur le court depuis le début de semaine.

« Ce sera un facteur en ma faveur, je l’es­père, car je me sens très fraîche et je suis déjà en finale du tournoi. C’est un peu bizarre de se sentir fraîche avant une finale, mais j’ai pas mal d’ex­pé­rience sur le court central après l’année dernière, donc je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir besoin de plus de temps. J’ai l’im­pres­sion d’être prête », a prévenu Swiatek avant sa finale contre Jessica Pegula, qui l’avait battue lors de la United Cup le 6 janvier dernier.