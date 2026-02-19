AccueilWTAWTA - DubaïAmanda Anisimova, tombeuse d'une Andreeva inconsolable : "Voir Mirra dans cet état,...
WTA - Dubaï

Amanda Anisimova, tombeuse d’une Andreeva incon­so­lable : « Voir Mirra dans cet état, c’est compré­hen­sible. J’étais presque en larmes à la fin »

Par Thomas S

Amanda Anisimova et Mirra Andreeva nous ont offert une rencontre de très haute volée, ce jeudi, en quarts de finale du WTA 1000 de Dubaï. 

Finalement vain­queur au jeu décisif de l’ul­time manche après 2h40 de jeu (2−6, 7–5, 7–6), l’Américaine a eu une grosse pensée pour son adver­saire russe et tenante du titre, qui semblait tota­le­ment abattue après la balle de match (voir vidéo ci‐dessous).

« J’étais presque en larmes à la fin. Ce fut un match telle­ment diffi­cile, je trouve que nous avons joué un tennis incroyable. Voir Mirra dans cet état, c’est compré­hen­sible. Nous nous sommes toutes les deux battues si fort aujourd’hui. Cela m’a émue de la voir ainsi. Elle jouait telle­ment bien. C’est la tenante du titre. J’ai l’im­pres­sion que nous avons toutes les deux gagné sur le court aujourd’hui », a déclaré Anisimova, opposée à sa compa­triote Jessica Pegula pour une place ne finale. 

Publié le jeudi 19 février 2026 à 16:46

