Amanda Anisimova et Mirra Andreeva nous ont offert une rencontre de très haute volée, ce jeudi, en quarts de finale du WTA 1000 de Dubaï.
Finalement vainqueur au jeu décisif de l’ultime manche après 2h40 de jeu (2−6, 7–5, 7–6), l’Américaine a eu une grosse pensée pour son adversaire russe et tenante du titre, qui semblait totalement abattue après la balle de match (voir vidéo ci‐dessous).
The emotions after Amanda Anisimova & Mirra Andreeva’s match in Dubai.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026
Mirra is in tears 💔
It would’ve been heartbreak if either one of them lost this match
Mirra came back from 3–5 in the 3rd set & served for the match
After almost 3 hours of tennis, they share a warm hug… pic.twitter.com/Fpu8yBTcLc
« J’étais presque en larmes à la fin. Ce fut un match tellement difficile, je trouve que nous avons joué un tennis incroyable. Voir Mirra dans cet état, c’est compréhensible. Nous nous sommes toutes les deux battues si fort aujourd’hui. Cela m’a émue de la voir ainsi. Elle jouait tellement bien. C’est la tenante du titre. J’ai l’impression que nous avons toutes les deux gagné sur le court aujourd’hui », a déclaré Anisimova, opposée à sa compatriote Jessica Pegula pour une place ne finale.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 16:46