Amanda Anisimova et Mirra Andreeva nous ont offert une rencontre de très haute volée, ce jeudi, en quarts de finale du WTA 1000 de Dubaï.

Finalement vain­queur au jeu décisif de l’ul­time manche après 2h40 de jeu (2−6, 7–5, 7–6), l’Américaine a eu une grosse pensée pour son adver­saire russe et tenante du titre, qui semblait tota­le­ment abattue après la balle de match (voir vidéo ci‐dessous).

The emotions after Amanda Anisimova & Mirra Andreeva’s match in Dubai.



Mirra is in tears 💔



It would’ve been heart­break if either one of them lost this match



Mirra came back from 3–5 in the 3rd set & served for the match



After almost 3 hours of tennis, they share a warm hug… pic.twitter.com/Fpu8yBTcLc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026

« J’étais presque en larmes à la fin. Ce fut un match telle­ment diffi­cile, je trouve que nous avons joué un tennis incroyable. Voir Mirra dans cet état, c’est compré­hen­sible. Nous nous sommes toutes les deux battues si fort aujourd’hui. Cela m’a émue de la voir ainsi. Elle jouait telle­ment bien. C’est la tenante du titre. J’ai l’im­pres­sion que nous avons toutes les deux gagné sur le court aujourd’hui », a déclaré Anisimova, opposée à sa compa­triote Jessica Pegula pour une place ne finale.