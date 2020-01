Touchée au genou depuis le Masters de Shenzhen, Bianca Andreescu n’a pas pu disputer l’Open d’Australie. La Canadienne devrait effectuer son retour à la compétition lors du tournoi de Dubaï (17 au 22 février). La lauréate du dernier US Open a été annoncée par l’organisation du tournoi.

WTA World No. 6, @Bandreescu_ famously known as 'She The North' will make her debut at the #DDFTennis Championships 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ and is sure to be a strong contender having climbed up the world rankings after defeating some major names in 2019 💪#WTA #DDFTennis pic.twitter.com/la05rzvCOH

— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) January 29, 2020