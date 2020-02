Quand reverra-t-on Bianca Andreescu sur un court ? Blessée au genou depuis le Masters de Shenzhen à la fin du mois d’octobre 2019, la Canadienne n’a toujours pas repris la compétition en 2020. La lauréate de l’US Open 2019, qui était dans le groupe de Fed Cup le week-end dernier, avait déjà été contrainte de déclarer forfait pour l’Open d’Australie et désormais, elle doit se retirer du tournoi de Dubaï (17 au 22 février).

« Je suis triste d’annoncer que je ne pourrai pas participer à Dubaï, a déclaré Bianca Andreescu. Je ne suis pas encore à 100 % et en suivant la recommandation de mes médecins, je ne veux pas prendre le risque de me blesser à nouveau. » Néanmoins, ce nouveau retrait interpelle pour la joueuse de 19 ans qui a déjà connu de nombreux pépins physiques en 2019 malgré ses nombreux titres (Indian Wells, Toronto et US Open).