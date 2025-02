Au lieu de s’en vouloir après être passé tout près de la victoire face à Elena Rybakina, ce mercredi en huitièmes de finale du WTA 1000 de Dubaï (six balles de matchs manquées dont deux de suite sur son service à 6 points à 3 dans le jeu décisif du deuxième set), Paula Badosa a préféré prendre cette désillu­sion avec beau­coup de philosophie.

Une publi­ca­tion qui n’est pas sans rappeler celles de son petit ami, Stefanos Tsitsipas, grand spécia­liste de l’exer­cice depuis de nombreuses années.

Life isn’t easy, but every chal­lenge shapes you, every trial makes you stronger.



Pain isn’t the end ; it’s part of the journey. Failure isn’t defeat ; it’s a lesson.



Keep pushing. No matter how hard it gets. ❤️‍🩹



Thankful for everyone that sticks by my side in every step. pic.twitter.com/xKWwkYqhFk