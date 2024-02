Présent ce dimanche en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le WTA 1000 de Dubaï, son premier tournoi depuis sa victoire à l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka est notam­ment revenue sur la manière dont elle avait réussi à gérer ses émotions sur le court après un début de carrière marqué par une certaine faiblesse mentale.

« J’ai eu une psycho­logue pendant cinq ans. Elle m’a beau­coup aidé, j’étais toujours à la recherche de quelque chose qui pour­rait m’aider à mieux me contrôler. Après quelques années de travail avec elle, j’ai décidé de prendre mes respon­sa­bi­lités et de ne pas attendre que quel­qu’un d’autre m’aide à résoudre mes problèmes. Personne ne vous connaît mieux que vous‐même. C’était la meilleure déci­sion à prendre au départ. Le processus a été long, j’ai lu beau­coup de livres et j’ai travaillé avec des psycho­logues. En fin de compte, la seule chose qui m’aide, c’est moi‐même et je pense que cela m’a apporté beau­coup plus de confiance et de contrôle. »