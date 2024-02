Aryna Sabalenka aurait souhaité un retour victo­rieux après son deuxième sacre à l’Open d’Australie, mais la Biélorusse a été battue dès son premier match à Dubaï, renversée par Donna Vekic.

La numéro 2 mondiale n’était clai­re­ment pas satis­faite de ce résultat, mais n’a pas voulu mettre cette perfor­mance sur le dos de son parcours fati­guant à Melbourne. Néanmoins, comme elle l’a déclaré, les condi­tions de jeu en vigueur à Dubaï sont loin d’être ses préférées.

« Je ne dirais pas que c’est diffi­cile à cause de ma victoire à l’Open d’Australie. J’ai eu suffi­sam­ment de temps pour me reposer, me ressourcer et tout recom­mencer. J’ai l’im­pres­sion que les condi­tions ici ne me conviennent pas du tout. C’est vrai­ment diffi­cile pour moi d’être ici à Dubaï. C’est un tournoi délicat pour moi. »