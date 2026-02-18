Nouveau coup dur pour Paula Badosa, contrainte à l’abandon face à Elina Svitolina au deuxième tour du WTA 1000 de Dubaï.

L’Espagnole, qui ne s’en sort pas avec les bles­sures, menait 4–1 dans la première manche avant de perdre cinq jeux d’affilée et de jeter l’éponge (4−6).

« Paula Badosa est telle­ment irres­pec­tueuse envers le sport, on ne peut tout simple­ment pas se retirer de chaque tournoi », a écrit une suiveuse de tennis sur le réseau social X, et l’ex‐2e joueuse mondiale, aujourd’hui 70e, n’a pas hésité à lui répondre.

You have no idea what it’s like to live with a chronic injury and still choose to keep going. To wake up everyday not knowing how your body will respond, sear­ching for solu­tions, and figh­ting for some­thing you love and give every­thing even when it’s so diffi­cult. Trust me I’m the… — Paula Badosa (@paulabadosa) February 18, 2026

« Vous n’avez aucune idée de ce que c’est que de vivre avec une bles­sure chro­nique et de choisir malgré tout de conti­nuer. De se réveiller chaque jour sans savoir comment votre corps va réagir, de cher­cher des solu­tions et de se battre pour quelque chose que vous aimez et pour lequel vous donnez tout, même quand c’est très diffi­cile. Crois‐moi, je suis la première à souf­frir et à faire des cauche­mars sans fin pour essayer de trouver des solu­tions chaque jour, et pour moi, après tout, fouler un court de tennis vaut toujours la peine. Alors je vais conti­nuer d’es­sayer. Parce que tout est ques­tion d’es­sayer, et cela ne chan­gera pas. Je vais toujours essayer une fois de plus. Je le fais pour ma passion et pour moi‐même. Et s’il y a ne serait‐ce qu’1 % de chance de conti­nuer, je la saisirai. C’est ainsi que je vois et que je comprends la vie. Si cela ne vous plaît pas, vous n’êtes pas obligé de me suivre. Et je suis désolée de vous informer que je ne pren­drai pas ma retraite, vous conti­nuerez donc à me voir pendant un certain temps. Changez de chaîne la prochaine fois. »