Nouveau coup dur pour Paula Badosa, contrainte à l’abandon face à Elina Svitolina au deuxième tour du WTA 1000 de Dubaï.
L’Espagnole, qui ne s’en sort pas avec les blessures, menait 4–1 dans la première manche avant de perdre cinq jeux d’affilée et de jeter l’éponge (4−6).
« Paula Badosa est tellement irrespectueuse envers le sport, on ne peut tout simplement pas se retirer de chaque tournoi », a écrit une suiveuse de tennis sur le réseau social X, et l’ex‐2e joueuse mondiale, aujourd’hui 70e, n’a pas hésité à lui répondre.
You have no idea what it’s like to live with a chronic injury and still choose to keep going. To wake up everyday not knowing how your body will respond, searching for solutions, and fighting for something you love and give everything even when it’s so difficult. Trust me I’m the…— Paula Badosa (@paulabadosa) February 18, 2026
« Vous n’avez aucune idée de ce que c’est que de vivre avec une blessure chronique et de choisir malgré tout de continuer. De se réveiller chaque jour sans savoir comment votre corps va réagir, de chercher des solutions et de se battre pour quelque chose que vous aimez et pour lequel vous donnez tout, même quand c’est très difficile. Crois‐moi, je suis la première à souffrir et à faire des cauchemars sans fin pour essayer de trouver des solutions chaque jour, et pour moi, après tout, fouler un court de tennis vaut toujours la peine. Alors je vais continuer d’essayer. Parce que tout est question d’essayer, et cela ne changera pas. Je vais toujours essayer une fois de plus. Je le fais pour ma passion et pour moi‐même. Et s’il y a ne serait‐ce qu’1 % de chance de continuer, je la saisirai. C’est ainsi que je vois et que je comprends la vie. Si cela ne vous plaît pas, vous n’êtes pas obligé de me suivre. Et je suis désolée de vous informer que je ne prendrai pas ma retraite, vous continuerez donc à me voir pendant un certain temps. Changez de chaîne la prochaine fois. »
Publié le mercredi 18 février 2026 à 10:09