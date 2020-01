Actuellement qualifiée pour le troisième tour de l’Open d’Australie, Ashleigh Barty a été annoncée pour le tournoi de Dubaï (Premier, 1è au 22 février). C’est la première que l’Australienne, numéro 1 mondiale, disputera le tournoi émirati.

The red carpet will be laid out when world number 1️⃣ @ashbarty makes her welcome debut at the @DubaiDutyFree Championships next month. Have you got your ticket yet to see this superstar on the courts ? 🤩

👉https://t.co/K7MetLoJx9#DDFTennis #WTA pic.twitter.com/AJKrrzY1N4

— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) January 22, 2020