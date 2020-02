Kim Clijsters is back ! L’ancienne numéro 1 mondiale et quadruple vainqueure en Grand Chelem (un Open d’Australie et trois US Open) va faire son grand retour à la compétition sur le tournoi de Dubaï, presque huit ans après son dernier match officiel. Pour sa rentrée des classes, la joueuse belge va devoir s’employer puisqu’elle a hérité de Garbine Muguruza au premier tour après le retrait de Kiki Bertens, fraichement sacrée à Saint-Pétersbourg. Un retour qui s’annonce malgré tout compliqué alors que l’Espagnole était en finale de l’Open d’Australie il y a encore deux petites semaines. Une rencontre à suivre à partir de 11h, heure française.