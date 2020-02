Kim Clijsters is back ! Alors qu’elle n’a plus disputé le moindre match en compétition officielle depuis 2012, l’ancienne numéro 1 mondiale et quadruple vainqueur en Grand Chelem a accepté une wild-card pour le tournoi de Dubaï qui débutera le 17 février prochain. C’est la Belge elle-même qui l’a annoncé via son compte Twitter : « J’ai accepté une wild card pour jouer le tournoi de Dubaï. Depuis l’annonce de mon retour, il y a eu des hauts et des bas mais j’ai hâte de revenir sur le court et voir ce que ce prochain chapitre me réserve… Merci à tous mes fans pour leurs encouragements ces dernières semaines. Rendez-vous à Dubaï ! », a-t-elle écrit.