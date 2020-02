Kim Clijsters sait ce qui l’attend pour sa troisième carrière. La Belge, invitée à Dubaï pour un retour plus tôt que prévu, a été fixée sur le tirage au sort qui a été effectué ce samedi. L’ancienne numéro 1 mondiale débutera face à Kiki Bertens, huitième joueuse mondiale et actuellement engagée en demi-finale de Saint-Pétersbourg.

Kim Clijsters avait annoncé son retour à la compétition en septembre. Elle avait fait une première pause entre 2007 et 2009 avant de reprendre la compétition.

