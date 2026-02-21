Coco Gauff est vraiment passée par toutes les émotions, ce vendredi, en demi‐finales du WTA 1000 de Dubaï.
Battue par Elina Svitolina après une énorme duel de 3h de jeu, l’Américaine pensait pourtant avoir fait le plus dur en remportant le jeu décisif du deuxième set 15 points à 14 après avoir sauvé quatre balles de match. Mais c’était sans compter la persévérance de l’Ukrainienne qui n’a jamais douté malgré ce scénario difficile à accepter.
À l’issue de la rencontre via une story sur son compte Instagram, l’actuelle 4e joueuse mondiale a préféré en rire.
« Le plus long tie‐break que j’ai jamais joué lol. Pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, le premier à atteindre 7 points gagnait. Mais il fallait gagner par deux points d’écart, ce qui nous a pris un certain temps. J’ai définitivement perdu des années de ma vie pendant ce match. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 13:53