WTA - Dubaï

Coco Gauff, après sa défaite contre Elina Svitolina‐Monfils : « J’ai perdu des années de vie pendant ce match »

Coco Gauff est vrai­ment passée par toutes les émotions, ce vendredi, en demi‐finales du WTA 1000 de Dubaï. 

Battue par Elina Svitolina après une énorme duel de 3h de jeu, l’Américaine pensait pour­tant avoir fait le plus dur en rempor­tant le jeu décisif du deuxième set 15 points à 14 après avoir sauvé quatre balles de match. Mais c’était sans compter la persé­vé­rance de l’Ukrainienne qui n’a jamais douté malgré ce scénario diffi­cile à accepter. 

À l’issue de la rencontre via une story sur son compte Instagram, l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale a préféré en rire. 

« Le plus long tie‐break que j’ai jamais joué lol. Pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, le premier à atteindre 7 points gagnait. Mais il fallait gagner par deux points d’écart, ce qui nous a pris un certain temps. J’ai défi­ni­ti­ve­ment perdu des années de ma vie pendant ce match. »

Publié le samedi 21 février 2026 à 13:53

